انت الان تتابع خبر جندي يقتل زميله أثناء الواجب شمالي بغداد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "جندي منسوب الى فوج مغاوير عمليات بغداد، قُتل داخل برج المراقبة ضمن القرية الخامسة في ناحية المشاهدة شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف، ان "المعلومات تشير الى ان زميله الثاني معه في نفس البرج قام بقتله ومن ثم الهرب مع سلاحه الى جهة مجهولة".



وأشار إلى انه "تم شكيل فريق عمل لمعرفة ملابسات الحادث".