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جندي يقتل زميله أثناء الواجب شمالي بغداد - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "جندي منسوب الى فوج مغاوير عمليات بغداد، قُتل داخل برج المراقبة ضمن القرية الخامسة في ناحية المشاهدة شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف، ان "المعلومات تشير الى ان زميله الثاني معه في نفس البرج قام بقتله ومن ثم الهرب مع سلاحه الى جهة مجهولة".


وأشار إلى انه "تم شكيل فريق عمل لمعرفة ملابسات الحادث".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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