انت الان تتابع خبر بعد الاختناقات والحوادث.. قرابة الـ15 حريقاً في النجف بفعل العواصف الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ثابت للسومرية نيوز، ان "المحافظة سجلت أربعة عشر حريقا ليلة أمس بسبب العاصفة الترابية أخطرها كان في المناذرة واخر بسبب حريق في ارض زراعية انتشر بسبب الرياح".

وأشار إلى انه "تمت السيطرة على جميع الحرائق، مبينا ان الخسائر كانت مادية فقط".



ويوم امس، شهدت محافظة النجف ومحافظات اخرى، عاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث وحالات الاختناق.