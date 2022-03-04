أنباء عن استهداف منزل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 مارس 2022

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، أنباء عن استهداف منزل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، ليلة البارحة بقذيفة "أر.بي.جي".



وحسب موقع "218" الليبي جاء الاستهداف بعد التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وأداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمس الخميس، أمام مجلس النواب في طبرق.

ولم يصدر بعد أي توضيح رسمي لتأكيد أو نفي الاستهداف الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد تعرض موكب الدبيبة في مطلع فبراير(شباط) الماضي لإطلاق نار بشكل مباشر، في طرابلس.