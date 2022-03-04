تنزانيا تسقط تهم "الإرهاب" بحق القيادي المعارض فريمان مبوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 مارس 2022

أمرت المحكمة العليا في تنزانيا اليوم الجمعة بإطلاق سراح القيادي المعارض فريمان مبوي وثلاثة متهمين آخرين بعد إسقاط الادعاء تهم ”إرهاب“ موجّهة إليهم.



وقال القاضي يواكيم تيغانغا إنه بعد تقديم الإدعاء: ”طلباً للتراجع عن القضية وقبوله من فريق الدفاع، فقد تمت إزالة القضية من المحكمة، وأُمر بإطلاق سراح المشتبه بهم دون شروط“.

وأضاف: ”يجب إطلاق سراحهم من السجن فوراً“.

وجرى توقيف مبوي، رئيس حزب ”شاديما“ المعارض مع عدد من قادة حزبه في تموز/يوليو، قبل ساعات من عقدهم منتدى للمطالبة بإصلاحات دستورية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

ووجهت للرجل البالغ 59 عاماً مع ثلاثة آخرين اتهامات بتمويل ”الإرهاب“ والتآمر.

ووضع أنصاره توقيفه في إطار مساعي حكومة الرئيسة سامية صولحو حسن لإسكات صوت المعارضة. واتهم مبوي الشرطة بتعذيبه خلال فترة توقيفه التي ناهزت السبعة أشهر.

وقال المدعي العام روبرت كيداندو أمام المحكمة ”لا نية لدينا لمواصلة القضية“.