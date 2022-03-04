بولندا تعتقل إسبانياً بتهمة التجسس لروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 مارس 2022

قبضت الاستخبارات البولندية على ‘سباني يشتبه أنه جاسوس، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.



وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية "إيه.بي.دبليو" اليوم الجمعة، أن المعتقل إسباني من أصل روسي يُشتبه أنه يعمل في المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية "جي.أر.يو".

وحسب البيانات، قبض عليه في برزيميسل، بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية ليلة 28 فبراير(شباط) الماضي بعد بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأنه كان يقيم في المنطقة منذ أيام.

ووفقاً للبيانات، يحمل الرجل اعتماداً صحافياً وحصل على معلومات يمكن أن يكون لها، عند استخدامها من أجهزة الاستخبارات الروسية، تأثير سلبي على أمن بولندا الداخلي والخارجي، وعلى قدرات الدفاع، وحسب البيانات، خطط الرجل للسفر إلى أوكرانيا لمواصلة عمله الاستخباراتي منها.