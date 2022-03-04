بلينكن: حلفنا دفاعي لا يسعى للصراع مع روسيا لكننا مستعدون له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 مارس 2022

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حلف شمال الأطلسي سيدافع عن كل حلفائه وأراضيه في وجه أي هجوم روسي، وذلك لدى وصوله اليوم الجمعة لحضور اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل.



وقال بلينكن للصحفيين: ”حلفنا حلف دفاعي. لا نسعى لصراع، لكن إذا فُرض علينا الصراع فنحن مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف“.

وأدان ما وصفه بالهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا.

وأضاف: ”خلال الليلة الماضية، تابعنا أيضا تقارير عن الهجوم على محطة للطاقة النووية، هذا يظهر مدى رعونة هذه الحرب وضرورة إنهائها وضرورة سحب روسيا كل قواتها والانخراط في الجهود الدبلوماسية بنية حسنة“.

تزامن ذلك مع ذكر السلطات المحلية في مدينة ميكولاييف الأوكرانية الجمعة أن القوات الروسية دخلت المدينة المطلة على البحر الأسود لأول مرة.

وقال الحاكم الإقليمي فيتالي كيم في تسجيل مصور على الإنترنت إن القتال يدور في أجزاء من المدينة.

وذكرت أوكرانيا أن قوات روسية سيطرت على محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، بعد مهاجمتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من خمسة طوابق.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب الروسي الجمعة على تنظيم احتجاجات على سيطرة قوات روسيا على البنية التحتية للطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال في خطاب بثه التلفزيون: ”أيها الشعب الروسي.. أناشدك: كيف يكون هذا ممكنا؟ بعد أن وقفنا معا عام 1986 في مواجهة كارثة تشرنوبيل“.