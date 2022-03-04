شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسمنة.. اعرف جهود الدولة لمكافحتها منها فحص 9 ملايين طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الجمعة، اليوم العالمي لمكافحة السمنة والذى يحتفى به عالمياً في 4 مارس من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الحلول العملية لإنهاء أزمة السمنة العالمية ودفع الجهود العالمية للحد من السمنة والوقاية منها وعلاجها وقد تم عقد اليوم العالمي لمكافحة السمنة لأول مرة عام 2015، وحسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية مسبقا، فإن ثلث سكان العالم يعانون من سوء التغذية و2.2 مليار من السمنة .

وأولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتصدي للسمنة ومحاربتها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالصحة العامة للمصريين وتأثير السمنة عليها، وعملت مبادرة 100 مليون صحة على تقديم برامج صحية وغذائية متميزة للتخلص من السمنة بجانب مبادرة دعم صحة المرأة والتى عملت على التوعية من ضمن مستهدفاتها بخطورة السمنة على الصحة العامة، والتي شملت فحص 22 مليونًا و 250 ألفًا و741 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

كما أطلق الرئيس السيسي في 17 فبراير 2019، مبادرة مشتركة بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة، للمسح القومى المبكر لأمراض الانيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس، ونرصد معلومات هامة فى هذا الصدد :

- فحص 9 ملايين و455 ألفاً و510 طلاب، بمختلف مدارس الجمهورية.

- تستهدف المبادرة فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة.

- تتمثل خدمات المبادرة في قياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية.

- وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وتخصيص الخط الساخن "106" للرد على الاستفسارات .

- بلغت الفرق الطبية المشاركة لـ2400 فريق وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، ومعايير مكافحة العدوى.

- تقديم فرق التثقيف الصحي بالمحافظا التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم.