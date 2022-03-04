شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الاجتماع العادى لعمومية "الصحفيين" لعدم اكتمال النصاب القانونى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة الصحفيين تأجيل الاجتماع العادى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، للجمعة القادمة الموافق 18 مارس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا من قبل المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة، وذلك إعمـالا لنص المواد (33)،(34)،(35) من قانــون النقابـــة (76لسنة 1970م).

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادى للجمعية العمومية، التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2021م، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2021 حتى فبراير 2022م، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2020م، وكذلك للسنة المنتهية في 31/12/2021م وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2022م.

وأكد مجلس النقابة أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 18/3/2022 (25 %).



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