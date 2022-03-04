بـ 90 كيلو بانجو وسلاح خرطوش.. ضبط تاجر مخدرات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر البانجو في الشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز منيا القمح بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 90 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.