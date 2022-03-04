بالصور- "قومي المرأة" ينظم 12 جلسة لتوعية 500 سيدة بريادة الأعمال في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سلسلة جلسات وندوات التوعية داخل النجوع والقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تنفذها المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ومديرية الأوقاف، والكنيسة، بهدف رفع الوعى بقضية الزيادة السكانية وتصحيح المفاهيم والعادات والتقاليد السلبية، بجانب تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة والأطفال.

وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي بأسوان، إنه جرى تنظيم 12 جلسة داخل 8 قرى بإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، استهدفت 500 سيدة، مشيرة إلى أننا نستهدف من البرامج التدريبية زيادة المخزون التوعوى والتعريفي للسيدات والفتيات والشباب، بشأن التمكين الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال وكيفية إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير مصدر رزق ثابت لأسرتها، بجانب تعريفهن بالمنظور الطبي والديني والإجتماعي لتنظيم الأسرة، والعنف الأسري وأشكاله، وزواج القاصرات، والختان، والتربية الإيجابية للأبناء، والتباعد بين الولادات، والصحة الإنجابية للمرأة.