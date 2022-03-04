أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الغارات الجوية على تشيرنيهيف إلى 47 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - تشيرنيهيف - (د ب أ):

عقب غارات جوية مكثفة على مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، ارتفع عدد القتلى إلى 47 قتيلا، بحسب بيانات رسمية.

وأعلنت إدارة المنطقة اليوم الجمعة أن الضحايا هم 38 رجلا و 9 نساء.

وذكرت البوابة الإخبارية الأوكرانية (سترانا نيوز) أن هذه أكبر حصيلة لقتلى مدنيين في هجوم منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو دمارا كبيرا في المدينة التي يقطنها نحو 300 ألف شخص قرب الحدود مع روسيا.

وتنفي القيادة في موسكو استهداف مبانٍ مدنية.