أمن الإسكندرية يداهم مصنعين ألبان ومواد غذائية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط المسئول عن ثلاجة لمنتجات الألبان كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية لقيامه بتخزين كميات من منتجات الألبان غير المطابقة للمواصفات القياسية، وبحوزته 3500 عبوة من منتجات الألبان أنواع وأوزان مختلفة بدون بيانات تجارية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية.

كما أمكن ضبط المسئول عن سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه لقيامه بحيازة وعرض للبيع مواد غذائية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وسلع مجهولة المصدر، وبحوزته 780 عبوة من المواد الغذائية أنواع مختلفة "مياه غازية – مقرمشات – مخبوزات" منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.