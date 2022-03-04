محافظ أسيوط يعتمد تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء جناح مدرسة بقرية باقور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء جناح بمدرسة الروضة الابتدائية بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء مدارس وأجنحة جديدة لتقليل كثافة الطلاب بالفصول والقضاء على تعدد الفترات الدراسية.

ووافق محافظ أسيوط، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 763.50 مترًا ضمن القطع 37 و38 و39 بحوض أم سالم نمرة 10 زمام قرية باقور بمركز أبوتيج لإقامة جناح بمدرسة الروضة الابتدائية بدون مقابل؛ مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتوفير الأراضي المطلوبة من خلال حصر الأراضي غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها وإقامة مشروعات عليها لصالح النفع العام وإدراجها في خطط التنمية.