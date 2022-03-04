انتشال جثة شاب من الإسكندرية غرق في ترعة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

انتشل الأهالي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، جثة شاب غريق من داخل ترعة الجبل، بقرية المراشدة التابعة لدائرة مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوجود بلاغ من النجدة بوجود جثة غريق في ترعة بقرية المراشدة بمركز الوقف وتم الدفع بسيارة الإسعاف.

وتبين بعد الفحص مصرع الشاب محمود عبد الله عبادى الصغير، 29 عامًا، مقيم بالإسكندرية، وجاء إلى قنا لزيارة منزل جده بقرية المراشدة، وأثناء سيره بالدراجة البخارية في الشارع وقع معه حادث سقط داخل الترعة بالدراجة ولقي مصرعه منذ أمس.

تم انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، والتحفظ على الدراجة البخارية وجارِ تحرير المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول التفاصيل الكاملة للواقعة.