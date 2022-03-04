صالة سيتي كلوب شبين الكوم تستضيف نهائيات بطولة كرة اليد مواليد 2002

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت الصالة المغطاة لكرة اليد بنادي سيتي كلوب شبين الكوم، أمس الخميس، فعاليات مباريات الدور النهائي لبطولة الجمهورية مواليد 2002 "شباب غير المرتبط".

واستضافت الصالة المغطاة مباراتي قارون ومصنع الطائرات، ومركز شباب بيلا والوطني بمنوف.

وباتت صالات وملاعب أندية سيتي كلوب قبلة لجميع الاتحادات لاستضافة المباريات الرسمية فشهدت صالة سيتى كلوب فرع بنها لقاء في نادى بنها الرياضى بأول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقي :"نادى بنها الرياضى وهليوليدو".

كما استضافت ملاعب نادى سيتي كلوب أسوان فعاليات النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية "أسوان 2021" ، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية هي:"هي شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومرسي مطروح.