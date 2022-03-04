بالصور- افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 14.6 مليون جنيه في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة، 5 مساجد جديدة بمراكز "دمنهور - كفر الدوار - الدلنجات - حوش عيسى - كوم حمادة"، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون و600 ألف جنيه.

والمساجد المفتتحة هي: مسجد عاكف بقرية العمرية بدمنهور بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 333 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

ومسجد الكدوة بقرية الكربون بكفر الدوار بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 378 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

ومسجد الصحابة بقرية الإمام الحسين بالدلنجات بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 491 م وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

ومسجد عكاشة الكبير بقرية حرارة بحوش عيسى بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 744 م وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه.

ومسجد العمري الوسطاني بقرية بيبان بكوم حماده بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 250 م وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.

وجاء في خطبة الجمعة اليوم والتى بعنوان "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية" أن الشريعة الإسلامية وضعت للناس نظامًا اجتماعيًا قويمًا أساسه التراحم والترابط والتكافل وأن الاسلام شرع الزكاة وجعلها من أركانه وحث على الصدقات وجعلها من أعظم أبواب الخير بما يسهم في سد حوائج المحتاجين وتفريج كروبهم.