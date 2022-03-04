الداخلية تواصل توجيه القوافل الإنسانية بمحافظتي الشرقية والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين؛ حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعي (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينيه "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر احتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي (الشرقية - الإسكندرية)، بالإضافة إلى قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وقام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.