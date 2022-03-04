شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: تصرفات “بوتين” المتهورة تهدد سلامة أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تصرفاته “متهورة”، وحذر من أنها قد “تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها”.

وكان قصف روسي، صباح اليوم، أدى إلى حريق في مبنى محطة زابوريجيا النووية التي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا، ولم يلحق الحريق أضرارًا بالمعدات “الأساسية” للمحطة، حسب تأكيد الوكالة الدولة للطاقة الذرية.

وأشار داونينغ ستريت في بيان أن جونسون سيسعى لأن يعقد مجلس الأمن الدولي في غضون الساعات المقبلة اجتماعًا طارئًا لبحث هذه المسألة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.