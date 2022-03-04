شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: نسيطر على محطة “زابوريجيا” النووية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرتها على محطة “زابوريجيا” النووية في أوكرانيا، وقالت إنها تعمل بشكل طبيعي.
وأدى قصف روسي إلى حريق في مبنى محطة زابوريجيا النووية التي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا، ولم يلحق الحريق أضرارًا بالمعدات “الأساسية” للمحطة، حسب تأكيد الوكالة الدولة للطاقة الذرية.
وتمكنت السلطات الأوكرانية من إخماد الحريق قبل أن تسيطر القوات الروسية على المحطة.
واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بأنها المسؤولة عن الحريق قرب محطة “زابوريجيا”.
بينما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي روسيا بتعمد استهداف البنى التحتية والمناطق السكنية، وأكد أن حظر الطيران سيمنع روسيا من تدمير المنشآت النووية.
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