زيلينسكي يريد التحدث إلى بوتين لأنها «الطريقة الوحيدة لوقف الحرب»

03 مارس , 2022 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب). أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه يريد التفاوض مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأنها «الطريقة الوحيدة لوقف الحرب» بين كييف وموسكو. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي «يجب أن أتحدث إلى بوتين (...) لأنها الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب»، مشيراً إلى أنه «منفتح» و«مستعد للتطرق إلى كل المسائل» مع بوتين.

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