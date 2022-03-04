بوتين: تسييس إمدادات الطاقة غير مقبول

03 مارس , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
نقلت وكالة تاس للأنباء عن الكرملين قوله اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن تسييس إمدادات الطاقة العالمية أمر غير مقبول.
ونقلت وكالات أنباء عن الكرملين قوله إن بوتين والأمير محمد ناقشا العقوبات الغربية واتفقا على أن يواصل البلدان تنسيق جهودهما في إطار اتفاق أوبك +.
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