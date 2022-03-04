عشرات القتلى والجرحى بتفجير داخل مسجد في بيشاور الباكستانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 مارس 2022

أفادت الشرطة الباكستانية، بأن تفجيرا وقع داخل مسجد خلال صلاة الجمعة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وقال ضابط الشرطة محمد سجاد خان: ”نحن في حالة طوارئ ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى. نحقق في ملابسات الانفجار لكن يبدو أنه هجوم انتحاري“.

وذكرت مصادر طبية باكستانية، أن عدد القتلى بلغ 30 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين جراء الانفجار 100 مصاب في حصيلة غير نهائية.