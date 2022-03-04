حرب أوكرانيا .. فرنسا: علينا اظهارالحزم مع موسكو

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت فضائية " اكسترا نيوز " في خبر عاجل لها منذ قليل تفيد أن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أكد أن الهجمات الروسية الأخيرة مقلقة وعلينا اظهار الحزم مع موسكو .

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أول دولة في التاريخ تقصف محطة نووية، مؤكدا أنها لجأت إلى الرعب النووي بقصفها محطة زابوريجيا.

يذكر أنه قد أكد وزير خارجية أوكرانيا، أن الجيش الروسي قصف محطة زابوريجيا من جميع الجهات، مؤكدا أنه على القوات الروسية إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا النووية، مشددا على ضرورة السماح فورا لرجال الإطفاء بالدخول لمحطة زابوريجيا النووية.

وأشار الى أن انفجار محطة زابوريجيا إذا حصل سيكون أقوى بـ 10 مرات من تشرنوبيل، وأكد مسؤول أوكراني آخر رصد مستويات مرتفعة من الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية.

فيما قال وزير الطاقة الأوكراني إن رجال الإطفاء تعرضوا بمحطة زابوريجيا لإطلاق نار من القوات الروسية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.

كما أعلن وزير الطاقة إصابة وحدة لتوليد الطاقة في محطة زابوريجيا النووية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.

في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير الماضي وذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين