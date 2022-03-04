إصابة 3 سودانيين في انقلاب سيارة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 شباب سودانيين، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "قفط - القصير" عند الكيلو 50 بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "قفط - القصير" عند الكيلو 50، جنوب محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 شباب سودانيين جاءت أسماؤهم كالآتي: أحمد خميس أحمد، 26 عامًا، ومزمل عبدالله محمد، 34 عامًا، ومكاوي علي أحمد ، 31 عامًا، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.