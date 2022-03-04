اصطدام خردة فضائية بالقمر هل يشبه سقوط الصاروخ الصيني؟ البحوث الفلكية يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء والمشرف على محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، في معهد البحوث الفلكية، حقيقة ما يثار بشأن أن اصطدام الحطام الفضائي بالقمر يشبه واقعة الصاروخ الصيني الذي سقط في المحيط خلال شهر مايو عام 2021.

وأكد مكرم لمصراوي، أن اصطدام الحطام الفضائي -"الخُردة الفضائية"- بالقمر اليوم الجمعة، لا يشبه أزمة الصاروخ الصيني الذي سقط العام الماضي في المحيط الهندي، لأن الحطام الفضائي ليس على الأرض، بل على سطح القمر.

وتابع رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء: "كل اللي هيحدث.. هيحدث على سطح القمر ولن يكون مرصودا وليس له خطورة على الأرض إطلاقًا".

من جانبه، وجه الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رسالة طمأنة إلى المواطنين بالتزامن مع الاصطدام الفضائي المرتقب بالقمر خلال الساعات المقبلة.

وقال شاكر في تصريح لمصراوي: حتى الآن لا يوجد خطر على الأرض من الحطام الفضائي المرتقب بالقمر خلال الساعات المقبلة، أما في المستقبل فلن يستطيع أحد أن يطمئن أو يخوف أحد.

وأضاف أن هذا الجسم الفضائي سيقع على الوجه غير المرئي للقمر، والخطر يكون حال سقوطه على الأرض في المستقبل مثل قصة الصاروخ الصيني الذي وقع في المحيط الهندي.

جدير بالذكر، الصاروخ الفضائي الصيني البالغ وزنه 18 طنًا، سقط وتفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية، وذلك خلال شهر مايو عام 2021.

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