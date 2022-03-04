انطلاق انتخابات المهندسين على مقعد النقيب العام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت صباح الجمعة، المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام، والتي يتنافس فيها 22 مرشحًا على المقعد، كما تتم جولة الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين فرع القاهرة الحالي، والمهندس حسام عفيفي على مقعد المرشح على نفس المقعد بعد أن انتهت الجولة الأولى بعدم حصول أي منهما على 50%+1 من إجمالي الأصوات.

وقال المهندس محسن شاهين، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، إن العملية الانتخابية تتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها والتي بدأت الجمعة الماضي 25 فبراير المنقضي، خاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتم اليوم الجمعة 4 مارس الجاري، وتخص نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما تتم الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية بنفس اليوم.

ونوه إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة فتتم يوم الجمعة 11 مارس الجاري، هي ومخصصة للإعادة على منصب النقيب العام.