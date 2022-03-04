سفير هولندا بمصر يشيد بروحانيات سانت كاترين: سأكرر الزيارة



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى السفير هان ماورتس سخابفلد، سفير دولة هولندا بالقاهرة، زيارة لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء لتفقد المعالم السياحية بها وخاصة دير سانت كاترين، وذلك على هامش زيارته لمحافظة جنوب سيناء للقاء اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يقوم بها المحافظ مع سفراء دول العالم استعدادًا لمؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر المقبل بحضور 30 ألف مشارك، و 120رئيس دولة.

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن سفير دولة هولندا بالقاهرة قام بزيارة كنيسة الدير، شجرة العليقة، ومتحف الدير، وأشاد بالروحانيات والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها المدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم الجمعة، أن السفير الهولندي قدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لإتاحة الفرصة له لتفقد المقاصد السياحية الساحرة بجنوب سيناء، مشيدًا بجهود المحافظ المتميزة في كافة المجالات وخاصة في مجال الترويج السياحي للمقاصد السياحية.

وأوضح أن السفير الهولندي أعرب عن سعادته لزيارة مدن شرم الشيخ وسانت كاترين، وأكد تكرار الزيارة مرة أخرى لتفقد كافة المناطق السياحية بالمحافظة.