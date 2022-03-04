بمشاركة 500 متسابق.. انطلاق ماراثون كفر الشيخ للجري - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أطلق الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إشارة البدء لنصف ماراثون كفر الشيخ لمسافات 21 كيلو جرام جري، بمشاركة ما يقرب من 500 متسابق من عدد من المحافظات المصرية، من بينهم جنسيات أجنبية.

جاء ذلك بحضور مصطفي غريب وكيل المديرية للرياضة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومنظمي السباق من فريق " كفر الشيخ رانرز"، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الهدف من تنظيم الماراثون هو النهوض بالرياضة المصرية، والأهتمام بممارستها لكافة طوائف الشعب، سواء نشئ أو شباب، وتغيير الثقافة الرياضية ودفع المواطنين إلى ممارسة الرياضة، والمساهمة في بناء مجتمع يتمتع بأسلوب حياة أرقى وأفضل والتشجيع على التخلص من العادات غير السليمة.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، إن خط سير الماراثون، بدأ من حديقة صنعاء، كخط البداية، مرورًا بطريق مستشفى جامعة كفر الشيخ، ودوران النسر في اتجاه مدخل سخا، وبعد ذلك العودة إلى حديقة صنعاء وخط النهاية، يعقبها تسليم الجوائز.