سعر القمح في أعلى مستوياته منذ عام 2008

اسماعيل عبد الحي - قفز سعر القمح المعياري في بورصة شيكاغو بأكثر من 7 في المائة أمس الأربعاء، ليتجاوز 11 دولارًا لـ "البوشل" (1 بوشل يساوي 27 كغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع 2008 بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، كما تظهر بيانات التداول والتعليقات.

ونتيجة للتداول في بورصة شيكاغو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر ماي إلى 11.34 دولار لأول مرة منذ 25 ماي 2008 متجاوزة 11 دولارا للبوشل.

وتواصل أسعار القمح آخذة في الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، بحيث نما سعره بنسبة 34.5 في المائة. وهكذا، في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس الجاري، ارتفع سعر القمح أكثر مما كان عليه في فيفري الماضي بنسبة 22.2 بالمائة مقابل 21.9 بالمائة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن هناك أيضًا خطر حدوث نقص في الأسمدة والمحاصيل في الموسم المقبل، وقالت: "لقد أدت عواقب العقوبات الأمريكية والأوروبية الواسعة النطاق على روسيا إلى تغيير جذري في الوضع مع الإمدادات عبر البحر الأسود، في حين أن المخزونات العالمية محدودة الكمية. تشحن أوكرانيا وروسيا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية".