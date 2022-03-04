ضربة موجعة لبوتين في ساحات القتال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

في ضربة يُتوقع أن تكون مريرة للرئيس الروسي، لقي جنرال روسي رفيع المستوى مصرعه خلال القتال في أوكرانيا، وفقا لما نقله موقع ياهو نيوز.

وكان أندريه سوخوفيتسكي، وهو القائد العام للفرقة السابعة المحمولة جوا الروسية، نائبا لقائد جيش الأسلحة المشتركة الحادي والأربعين، وأرفع قائد عسكري روسي يلقى حتفه خلال غزو أوكرانيا حتى الآن.

وقال مصدر عسكري إن الميجر جنرال سوخوفيتسكي قتل برصاص قناص.

وأكد بوتين أن جنرالا قتل في خطاب ألقاه لاطلاع الشعب الروسي على التقدم المحرز في الحرب على أوكرانيا، بعد ثمانية أيام من الغزو المدمر.

وستعتبر مقتل الميجور جنرال سوخوفيتسكي، التي أكدتها منظمة محلية خاصة بالضباط في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، على أنها علامة أخرى على أن جهود بوتين الحربية لا تسير كما كان مخططا لها.

وكان سوخوفتسكي، المظلي القدير قد حصل على وسام لدوره في ضم شبه جزيرة القرم، وفقا لما نقله موقع ياهو نيوز.

وكتب سيرجي تشيبيليف وهو نائب من قدامى المحاربين الروس، على وسائل التواصل الاجتماعي: “بألم شديد، علمنا بالخبر المأساوي لمقتل صديقنا، اللواء أندري سوكوفيتسكي، على أراضي أوكرانيا خلال العملية الخاصة. ونعرب عن خالص تعازينا لأسرته”.

وقالت صحيفة برافدا الروسية ، التي ذكرت أيضا مقتله، إن سوخوفيتسكي تخرج من مدرسة ريازان العليا المحمولة جوا في عام 1995، بعد أن بدأ كقائد فصيل قبل أن يرتقي إلى منصب رئيس أركان وحدة الهجوم الجوي التابعة للحرس.

كريستو غروزيف ، المدير التنفيذي لموقع الصحافة الاستقصائية بيلينكات ، كتب على تويتر أن تأكيد مقتل سوخوفيتسكي سيكون من عومل تراجع معنويات الجيش الروسي.

وكان الميجور جنرال سوخوفيتسكي، 47 عاما، قد ارتقى بشكل مطرد في الرتب العسكرية لتولي سلسلة من المناصب القيادية، وشارك في الحملة العسكرية الروسية في سوريا.