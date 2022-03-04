زيلينسكي: موسكو تسعى لتكرار كارثة تشيرنوبل

كييف: بعد الحريق المرعب في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية إثر قصف روسي، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، موسكو باللجوء إلى “الرعب النووي” والسعي “لتكرار” كارثة تشيرنوبل بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد والأكبر في أوروبا.

وقال في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية “ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية. إنها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية التي تلجأ فيها دولة إلى الرعب النووي”.

كما دعا الحلفاء إلى وقف هجمات روسيا خصوصاً على المنشآت النووية، وذلك بسبب خطورة الموقف في تلك المناطق.

بالتزامن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً مع نظيره الأوكراني تفاصيل الحادثة، مندداً بالهجوم.

واتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهديد أمن أوروبا.

وشدد في بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة على أن إجراءات بوتين المتهورة يمكن أن تهدد بشكل مباشر سلامة أوروبا بأسرها. كما أشار إلى أنه سيسعى إلى طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي خلال الساعات المقبلة.

والسلطات الأوكرانية كانت أعلنت فجرا أن القوات الروسية أطلقت النار من كل الجهات على المنشأة حتى اندلعت فيها ألسنة اللهب، وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع.

أتت تلك التطورات الميدانية في اليوم التاسع من العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بعد أيام قليلة من اعتراف الكرملين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني ما استتبع استنفارا دوليا، وحزمة واسعة من العقوبات ضد موسكو.