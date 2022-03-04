انت الان تتابع خبر روسيا تعلن السيطرة الكاملة على محطة 'زابوروجيه' النووية في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان القيادة العسكرية إن " القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية".

وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي تحت حماية القوات المسلحة الروسية".

