شكرا لقرائتكم خبر عن الارتقاء بحياة المواطنين أبرزها.. تعرف على أهداف المشروع القومى لتنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمحاوره المختلفة وبتعاون كافة المؤسسات المعنية، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه فى نطاق جغرافى يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن المشروع مختلف الأبعاد، أبرزها: البعد الاجتماعي، والبعد الصحي، والبعد الثقافي، وكانت أبرز النقاط التي سعت إليها الاستراتيجية هي: التمكين الاقتصادي للسيدات، والاهتمام بصحة المرأة من خلال مبادرة "المرأة المصرية هي صحة مصر"، والعمل على رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، علاوة على متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021 – 2023 وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية السكانية والربط بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.