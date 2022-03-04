شكرا لقرائتكم خبر عن أسر مجموعة جديدة من الجيش الروسي في أوكرانيا.. شاهد ماذا فعلوا من شدة الجوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أسر الجيش الأوكراني مجموعة جديدة من الجيش الروسي.

وظهر الفيديو الأسرى يسيرون في طابور لنقلهم إلى أحد الأماكن عبر أتوبيس، لكن يبدو أنهم أصيبوا بحالة من الجوع الشديد، فقد ظهروا يأكلون الخبز أثناء صعودهم للأتوبيس.

وعلق ناشر الفيديو بالقول :” جنود من الجيش الأحمر الذي لا يُقهر تم أسرهم ولكن جائعون بشكل رهيب لدرجة أنهم تُركوا أيام بدون طعام .. لذلك يأكلون الخبز ولا يأهبون للتصوير”.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن لأول مرة عن عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع إن قتلى الجيش الروسي 498 قتيلا من قواتنا في أوكرانيا و1597 جريحا.

وتابع : كل السكان الراغبين في مغادرة مدينتي ماريوبول وكييف يمكنهم الخروج.