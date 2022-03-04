شكرا لقرائتكم خبر عن دعمًا لروسيا.. أوامر عليا في كوريا الشمالية بالاستعداد للتعبئة والحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصدر الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، تعليمات لجميع المسؤولين للتعبئة وحتى للحرب، في أعقاب تدهور العلاقات بين حليفهم “روسيا” وبين الغرب، على خلفية غزو أوكرانيا، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال المسؤولون- حسب إذاعة آسيا الحرة- إن السلطات أخبرت أعضاء حزب “العمال” الكورى الحاكم فقط فى البداية، خلال اجتماعات خاصة، ثم نشرت المعلومات لاحقا عبر الأعضاء الذين عادة يكونون من العسكريين والشخصيات البارزة.

وأوضح أن اللجان أخبرت الأعضاء بأن “حليفنا القوى، روسيا، فى حالة حرب”، مضيفا: “العلاقات الدولية متوترة مع روسيا التى فى حالة حرب، لذلك طالب الحزب بأن يكون الجميع جاهزين للتعبئة فى جميع الأوقات”.

وذكر مسؤول آخر للإذاعة: “لم يصرحوا فقط بأن روسيا فى حالة حرب، بل أمرونا أيضا أن نكون مستعدين للدخول فى حرب على الفور تحت أى ظرف من الظروف”.