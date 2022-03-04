شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نقترب من صفقة نووية محتملة مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الخارجية الأميركية، مساء أمس الخميس، أن واشنطن والغرب يقتربون من صفقة نووية محتملة مع إيران.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بعض القضايا مع إيران بدون حل لكننا حققنا تقدما.

وكان الاتفاق النووي الحالي، قد تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتحرك بايدن بسرعة منذ انتخابه رئيسا ليحاول إعادة الولايات المتحدة إليه.

لكن إيران كانت اقتربت بشكل متزايد في هذه الأثناء من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي وهو ما يثير قلق واشنطنو والغرب.

وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا وقعه وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، إلى الكونغرس، يوضح أن استعادة الإعفاءات ستساعد المحادثات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة الدول التي تضم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.