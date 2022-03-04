شكرا لقرائتكم خبر عن مدعوما من التحالف.. هجوم استباقي للجيش اليمني يخلف عشرات القتلى من ميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

لقى العشرات من أنصار ميليشا الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم، إثر هجوم نفذته القوات الحكومية والقبائل جنوب محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن قوات الجيش والقبائل شنت هجوما استباقيا تمكنت خلاله من تكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

واستهدف الهجوم مواقع معادية في جبهة ملعا أثناء محاولة مجاميع حوثية إرهابية مهاجمة مواقع عسكرية؛ ما أدى سقوط العشرات من العناصر الحوثية، إضافة إلى تدمير معدات قتالية تابعة لها.

فيما قام طيران التحالف العربي بغارات عدة تجمعات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوبي مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.