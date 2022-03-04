شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعاقب روسيا بالنفط .. وبوتين يعد بحرب “كاسحة” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

لوحت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة، فيما يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عن حربه.

كما يستحضر الهجوم الروسي على أوكرانيا لدى البعض صور الحرب السورية أو الشيشانية، ويثير مخاوف من حرب كاسحة، مع مشاهد القصف المكثف والمدمر والاتهامات بارتكاب «جرائم حرب» واستخدام أسلحة محظورة.

وشهد اليوم الثامن للحرب الروسية على أوكرانيا، عدة عقوبات على روسيا فعلتها عدة دول من بينها بريطانيا التي تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب، كما تم منع بث «آر تي» و«سبوتنيك» الروسيتين رسميا في دول الاتحاد الأوروبي.