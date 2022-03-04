شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تمنح «حماية مؤقتة» للأوكرانيين الموجودين في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ليل الخميس/الجمعة أن وزارته ستمنح الأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة حاليا حق الاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة "في شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية".

وقال مايوركاس في بيان أعلن فيه هذا الإجراء "إن الهجوم الروسي المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا أسفر عن حرب مستمرة وعنف لا معنى له وأجبر الأوكرانيين على اللجوء إلى دول أخرى" .

وأضاف: "في هذه الأوقات الاستثنائية سنواصل تقديم دعمنا وحمايتنا للمواطنين الأوكرانيين في الولايات المتحدة".

وبحسب شبكة (سي إن إن) تقتصر هذه الحماية فقط على الأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن نحو 30 ألف أوكراني يحملون تأشيرات دخول يمكنهم الاستفادة من هذا الوضع.