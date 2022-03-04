شكرا لقرائتكم خبر عن السودان لا يستبعد إقامة قاعدة روسية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني أزلية وتاريخية العلاقات مع روسيا، مشددا على أنه لا ضير فيما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية لموسكو على ساحل البحر الأحمر، بشرط ألا تشكل أي تهديد للأمن القومي.

وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، قد وصل إلى الخرطوم بعد رحلة لموسكو بدأت في 23 فبراير، عشية الحرب على أوكرانيا، مؤكدا أن أمر القاعدة من اختصاص وزير الدفاع. وجرى التوصل إلى اتفاق لاستضافة قاعدة بحرية روسية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أُطيح به عام 2019، وقال قادة عسكريون إنها لا تزال قيد المراجعة. وتأتي زيارة دقلو لموسكو، حيث ترأس وفدا من وزراء القطاع الاقتصادي، في وقت يحتاج فيه السودان إلى خطة إنقاذ اقتصادي بعد أن قطع الغرب عنه المساعدات في أعقاب إجراءات الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر. وأكد موقف السودان الرسمي الداعم لحل دبلوماسي للقتال في أوكرانيا، لافتا إلى أن لروسيا الحق في الدفاع عن شعبها.