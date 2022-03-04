الجناة مثلوا بالجثة.. العثور على خليجي مقتولا داخل عقار بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة، اليوم الجمعة، على جثة خليجي مقتولا داخل عقار بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بعقار بدائرة قسم الهرم.

وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث القطاع بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعي.

تبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص يحمل جنسية دولى عربية، وأن مرتكبي الجريمة مثلوا بجثته ثم تخلصوا منها بمكان العثور.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة فيما شكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم.

يعكف رجال المباحث بفرقة الهرم بقيادة المقدم هيثم سكر والرائد أحمد عصام على فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار مع فحص قاطنيه وعلاقات المجني عليه، لتحديد وضبط الجناة ومعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.