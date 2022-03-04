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شريف مكين وكيلًا لصحة الدقهلية خلفًا لـ"مكي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قرارًا حمل رقم 82، بندب الدكتور شريف محمد حسني مكين، استشارى الوزارة بهيئة الإسعاف المصرية، للعمل مديرا لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

قرار الدكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحة، جاء بتعيين الدكتور شريف مكين وذلك لمدة عام، خلفًا للدكتور سعد عبد اللطيف مكي،

الجدير بالذكر أن الدكتور شريف مكين منصب وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، كما شغل منصب مدير عام إسعاف إقليم القناة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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