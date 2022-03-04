خالد الخطيب وكيلاً لوزارة الصحة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، اليوم الخميس، قرارًا بندب الدكتور خالد عبد الغني وكيل مديرية الصحة بالقليوبية للعمل وكيلًا للوزارة في محافظة المنوفية.

وشمل قرار الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة تعيين الدكتور خالد جمال الخطيب استشاري بوزارة الصحة للعمل وكيلًا للوزارة في محافظة القليوبية.

وأضافت المادة الثانية في القرار أنه يجب على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، الذي يسري العمل به منذ تاريخ صدوره ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.