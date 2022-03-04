ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين على طريق السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أفاد مصدر طبي في مستشفى السويس العام إن قسم الطوارئ استقبل 13 مصابا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق "السويس - السخنة" والذي وقع مساء الخميس أمام قرية لافيستا.

وأضاف المصدر أن المصابين من ركاب السيارتين، وإصاباتهم بسيطة ومتوسطة باستثناء حالة واحدة فقط خطيرة لمصاب يعاني نزيف بالمخ وكسر في قاع الجمجمة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الخليج 365" أن المصابين هم سيد حسن علي عليان 68 عامًا، مقيم بالإسماعيلية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورامي خليل عبده الإمام 25 عامًا مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بسحجات ويعاني أعراض ما بعد الارتجاج، وعز الدين علي أحمد 22 عامًا وشقيقة التوأم عبد الرحمن مقيمان بمحافظة قنا مصابين بكدمات متفرقة بالجسم ويعانيان أعراض الإصابة بارتجاج في المخ.

كما أصيب في الحادث، لين عامر ممدوح رسلان 37 عامًا_ سورية الجنسية_ مصابة بجروح بالوجه وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبسمه عبدالهادي علي، 32 عامًا مقيمة بالسويس مصابة بسحجات وكدمات، والطفل علي محمد عثمان 6 أعوام وشقيقته رودينا 8 أعوام أصيبا بكدمات وسحجات يعانيان أعراض ما بعد الارتجاج في المخ.

وكذا أصيب حسن يوسف حسين 28 عامًا، بكسر بعظمة الترقوة، وعبدالله محفوظ عبد الحليم 26 عامًا مقيم بالإسماعيلية، مصاب بكسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عاطف سيد 45 عامًا مقيم الإسماعيلية، مصاب بخلع في الكتف، وأبنه عاطف 6 أعوام مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلاء أحمد ويعاني من كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي المركبات على طريق السخنة، يفيد تصادم سيارتين أمام قرية لافيستا وذلك على مسافة 60 كيلو جنوب مدينة السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بتوجيه 10 سيارات من نقاط التمركز على طريق "السويس - السخنة"، لتقديم خدمات التأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى الأميري لتلقي العلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث وأفادت المعاينة أن التصادم وقع بالمقابلة بين السيارة الملاكي رقم "س ص ر 5299" وسيارة ميكروباص تحمل لوحات "ص ع ب 3568" وذلك بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات وتخطي الحارات المخصصة لكل اتجاه على الطريق الفردي.