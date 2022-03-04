‏تشيع جثامين 3 ضحايا في واقعة سقوط شجرة على "سيارة عمال الدقهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
شيع المئات من أهالي قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة، محافظة الدقهلية، مساء اليوم، جثامين 3 ضحايا سقوط شجرة ضخمة علي سيارة نصف نقل،علي طريق (المنصورة - أجا)، كانت تقل عمال زراعيين أثناء عودتهم من عملهم في الأراضي الزراعية، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم سيدتين، وإصابة 17 آخرين، بينهم 4 مصابين بإصابات خطيرة وجري وضعهم في العناية المركزة بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.
خرجت الجثامين في مشهد جنائزي مهيب لتشييع "محمد عيد البهبيتي"، والذي جرى نقل جثته إلى بيته فور وقوع الحادث لوفاته، وبعد وقت قصير تم التصريح بدفن كل من "أم حسن السيد أبو سليمان، 58 عامًا، وزينب عبد البديع خليل، 55 عامًا.
وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا بجوار مقابر القرية وأطلقوا عليهم "شهداء لقمة العيش"، مؤكدين أنهم خرجوا من أجل البحث عن الرزق الحلال.
ووقع الحادث ظهر اليوم، عندما سقطت شجرة ضخمة على طريق «المنصورة – أجا» على سيارة نصف نقل "جامبو"والتي كانت تنقل العمال ضحايا الحادث، ونظرا لوجود رياح سقطت الشجرة على السيارة ما تسبب في انقلابها على الطريق.