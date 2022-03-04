‏تشيع جثامين 3 ضحايا في واقعة سقوط شجرة على "سيارة عمال الدقهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شيع المئات من أهالي قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة، محافظة الدقهلية، مساء اليوم، جثامين 3 ضحايا سقوط شجرة ضخمة ‏علي سيارة نصف نقل،علي طريق (المنصورة - أجا)، كانت تقل عمال زراعيين أثناء عودتهم من عملهم في الأراضي الزراعية، ما ‏تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم سيدتين، وإصابة 17 آخرين، بينهم 4 مصابين بإصابات خطيرة ‏وجري وضعهم في العناية المركزة بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.‏

خرجت الجثامين في مشهد جنائزي مهيب لتشييع "محمد عيد البهبيتي"، والذي جرى نقل جثته إلى بيته فور وقوع الحادث لوفاته، وبعد ‏وقت قصير تم التصريح بدفن كل من "أم حسن السيد أبو سليمان، 58 عامًا، وزينب عبد البديع ‏خليل، 55 عامًا.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا بجوار مقابر القرية وأطلقوا عليهم "شهداء ‏لقمة العيش"، مؤكدين أنهم خرجوا من أجل البحث عن الرزق الحلال.‏

ووقع الحادث ظهر اليوم، عندما سقطت شجرة ضخمة على طريق «المنصورة – أجا» على سيارة نصف ‏نقل "جامبو"والتي كانت تنقل العمال ضحايا الحادث، ونظرا لوجود رياح سقطت الشجرة على السيارة ما تسبب في انقلابها على الطريق.