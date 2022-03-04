عقوبات بريطانية على اثنين من أثرياء موسكو.. هدفنا “تجويع آلة بوتين الحربية”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:13 صباحاً - فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شخصين من أصحاب النفوذ والمقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهما أليشر عثمانوف وإيغور شوفالوف.

وبموجب القيود الجديدة التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة، سيتم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى المملكة المتحدة، ولن يُسمح للمواطنين والشركات البريطانية بالتعامل معهم.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: “إن فرض عقوبات على عثمانوف وشوفالوف يبعث برسالة واضحة مفادها أننا سنضرب الأوليغارشية والأفراد المرتبطين بشكل وثيق بنظام بوتين وحربه الوحشية.

“لن نتوقف هنا – هدفنا شل الاقتصاد الروسي وتجويع آلة بوتين الحربية.”

وقالت الحكومة إن الرجلين لديهما “مصالح مهمة في المملكة المتحدة وعلاقات وثيقة بالكرملين”.

يشار إلى عثمانوف أسس شركة USM Holding ، وهي مجموعة استثمارية تمتلك موردي الحديد والصلب والنحاس وشركة Megafon للاتصالات.

ورعت الشركة، التي يمتلك فيها عثمانوف حصة 49٪ ، ملعب إيفرتون التدريبي ولديها خيار حقوق التسمية لملعب إيفرتون الجديد ، المقرر افتتاحه في عام 2024.

ومع ذل ، علق إيفرتون يوم الأربعاء ترتيبات رعاية الشركة، قائلاً إن النادي “أصيب بالصدمة والحزن بسبب الأحداث المروعة التي تتكشف في أوكرانيا.

منذ ذلك الحين، تنحى الشريك التجاري لعثمانوف، فرهاد موشيري – المالك والمستثمر الرئيسي في شركة إيفرتون – عن منصبه كرئيس لاتحاد يو إس إم وأعلن أنه قطع جميع العلاقات التجارية مع روسيا.

بالإضافة إلى العلاقات مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ، فإن عثمانوف يمتلك Beechwood House في Highgate ، وتبلغ قيمته 48 مليون جنيه إسترليني ، وملكية Sutton Place التي تعود للقرن السادس عشر في Surrey.

وانتهت علاقات عثمانوف السابقة مع أرسنال في 2018 عندما باع حصته البالغة 30٪. في ذلك الوقت كان ثاني أكبر مساهم في نادي شمال لندن.

شوفالوف أقل شهرة في المملكة المتحدة، لكن وزارة الخارجية قالت إنه يمتلك “شقتين فاخرتين في وسط لندن تقدر قيمتها بنحو 11 مليون جنيه إسترليني”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، جمد الاتحاد الأوروبي أصول عثمانوف ، قائلاً إنه “قلة حاكمة موالية للكرملين وله علاقات وثيقة بشكل خاص مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.