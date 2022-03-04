انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

انتهت الجولة الثانية التي عقدت بين وفدي التفاوض الأوكراني والروسي، اليوم الخميس، على أن تعقد الجولة الثالثة الثلاثاء القادم.

وفي نهاية المفاوضات، قال مفاوض روسي إن المباحثات مع الوفد الأوكراني “حققت تقدما كبيرا”، مضيفا أن الطرفين اتفقا على “توفير ممرات آمنة لإجلاء المدنيين”، في حين أكد مفاوض أوكراني أن المحادثات لم تسجل “اختراقا كبيرا”، وفقا لما نقلته رويترز.

وذكر مفاوض أوكراني يوم الخميس إن الجولة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا لم تسفر عن النتائج التي تأملها كييف، لكن الجانبين ناقشا ممرات إنسانية واتفقا على التحدث مرة أخرى.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك: “للأسف الشديد ، لم نحصل على النتائج التي كنا نعتمد عليها”.

من جهته، قال المفاوض الروسي أن المحادثات سجلت “تقدما كبيرا”، مضيفا أنها تضمنت إمكانية وقف مؤقت لإطلاق النار حول ممرات الإجلاء.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا “مسائل عسكرية وإنسانية بالإضافة إلى التنظيم السياسي المستقبلي للنزاع”.

وقال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، إن المباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تعد “الطريقة الوحيدة لوقف الحرب”.

تزامن ذلك مع مقتل 33 شخصا على الأقل في غارة روسية على مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا أصابت مدرستين وأبنية سكنية.