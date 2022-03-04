فيديو مرعب.. هكذا ارتكبت الصواريخ الروسية مجزرة في تشيرنيغيف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 10:19 مساءً

سقط 33 قتيلا في غارة روسية على مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا أصابت مدرستين وأبنية سكنية، على ما أفادت حصيلة جديدة لأجهزة الطوارئ.

وأظهرت مشاهد نشرها جهاز حالات الطوارئ دخانا يتصاعد من شقق مدمرة وركاما على الأرض ومسعفين ينقلون جثثا.

ويظهر في المقطع المصور، الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز وتم تصويره بواسطة كاميرا مثبتة داخل سيارة، ستة قنابل على الأقل وهي تسقط من السماء، قبل أن تنفجر وتحدث دويا ضخما وسحبا من الدخان، فيما شوهد مجموعة من الأشخاص وهم يفرون من مكان الهجوم.

وأظهر مقطع فيديو آخر حجم الدمار الهائل الذي أحدثه الهجوم. ونقلت الصحيفة عن الشخص الذي صور الفيديو القول إن الناس كانوا يقفون في طابور في إحدى الصيدليات عندما وقع الهجوم.

وتسبب الهجوم، الذي أصاب مدرستين وأبنية سكنية، بسقوط 33 قتيلا على ما أفادت حصيلة لأجهزة الطوارئ.

وأظهرت مشاهد نشرها جهاز حالات الطوارئ دخانا يتصاعد من شقق مدمرة وركاما على الأرض ومسعفين ينقلون جثثا.

وكتب حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه فياتشيسلاف تشاوس في حسابه على تطبيق تلغرام في وقت سابق “هاجم سلاح الجو الروسي مدرستين في منطقة ستارا بودودوفكا، وعناصر الإنقاذ يعملون”.

ويُظهر مقطع فيديو وصور نشرها تشاوس خصوصا نوافذ محطمة لمبنى من طابقين دُمر جزئيا وعناصر إنقاذ يعملون وسط الأنقاض.

وتقع تشيرنيغيف على بعد 120 كيلومترا شمال شرق كييف، وسبق أن تعرضت لهجوم من القوات الروسية في 25 فبراير غداة بدء الغزو الروسي.

وتقع المدينة على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة كييف، ويعيش فيها نحو 280 ألف شخص، وهي واحدة من أقدم المدن في أوكرانيا وتشتهر بكنائسها الأرثوذكسية الكثيرة.

من جهتها، أكدت روسيا أنها لا تستهدف المنشآت المدنية أو المناطق السكنية، في حين أعلنت أوكرانيا مقتل 350 مدنيا على الأقل منذ بدء الغزو الروسي.