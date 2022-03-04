شكرا لقرائتكم خبر عن عن قرب.. مدينة بورودينكا بالعاصمة الأوكرانية تتحول إلى ركام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مروعة خلفها القصف الروسي على مدينة بورودينكا شمال غرب العاصمة الأوكرانية ” كييف”.

ويظهر الفيديو المباني بعد احتراقها، وأخرى لا تزال ألسنة النيران تشتعل بها، حيث تحولت المباني والشوارع إلى مدينة أشباح.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “الأسوأ لم يأت بعد”.

ما أعلن أن القوات الروسية اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي لبلاده أن هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.

وأوضح بوتين أن المرتزقة يستخدمون المدنيين في أوكرانيا دروعا بشرية، منوها أن مرتزقة في أوكرانيا أخذوا أجانب وطلبة كرهائن، بحسب قوله.