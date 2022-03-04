شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: روسيا خسرت 5% من دباباتها وطائراتها ومدفعيتها داخل أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير أعلن مسئولون أمريكيون أن روسيا خسرت ما يقارب 5% من دباباتها وطائراتها ومدفعيتها داخل أوكرانيا. فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الجيش دمر 29 طائرة روسية و29 مروحية و198 دبابة و846 عربة قتال مصفحة و77 نظاما مدفعيا و305 مركبات. وأكدت أن روسيا فقدت بالإضافة إلى ذلك 7 أنظمة دفاع جوي و24 من قاذفات الصواريخ المتعددة و60 خزان وقود. كما فقدت القوات الروسية 3 طائرات بدون طيار للعمليات التكتيكية وزورقين، و24 من قاذفات الصواريخ المتعددة، ومئات الوحدات من المعدات العسكرية فيما وقع 200 شخص في الأسر.

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